Zeynep Beşerler'in seyahat sırları

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Arka Sokaklar’ın ‘Melek’i Zeynep Beşerler’in seyahat sırlarını merak ediyor musunuz? O halde buyrun...

Yazı: Seçil Kılıç/Seninle



Zeynep Beşerler’in favorisi Yunan Adaları. Onu en etkileyen şehir ise 2.5 yıl yaşadığı Saraybosna...

"Yanımda kremlerim olmadan asla seyahate çıkmam. Çünkü cildim çok kuru. Uçakta Cam kenarında otururum, aksi halde rahat edemem. Cam kenarında o kadar rahat ediyorum ki, hemen uykuya dalıyorum. Bu yaz Yunan Adaları’na gidiyorum. İlk gidişim değil adalara. Fırsat buldukça gidiyorum. Çünka adalar çok keyifli ve denizi çok güzel. Saraybosna’da 2.5 yıl yaşadım. Orası gerçekten herkesin görmesi gereken, mimarisi çok güzel bir şehir. Bir insanlık dramına sahne olmuş olması da bu şehrin beni her gidişimde duygulandırmasına neden oluyor. Seyahat süresince cildime özen gösteririm. Tercihim Kiehl’s ürünleri… "



