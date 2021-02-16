Pınar Deniz Instagram'dan sordu: Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?
Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Burcu Öğretmen rolü ile iyi bir çıkış yakalayan ve şimdilerde Kırmızı Oda'ya Nazlı karakteri ile dahil olan başarılı oyuncu Pınar Deniz, Instagram hesabından makyajsız ve filtresiz fotoğraflarını paylaştı. Oyuncuya övgü dolu yorumlar yağdı...
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MAKYAJSIZ VE FİLTRESİZ PAYLAŞIM
Pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Deniz, makyajsız ve filtresiz çekilen karelerini Instagram'dan yayınladı.
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Ünlü oyuncuya takipçilerinden çok sayıda övgü gelirken, oyuncu doğal haliyle daha güzel bulundu.
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"BENDEN NEDEN MAKYAJ VİDEOSU İSTİYORSUNUZ?"
27 yaşındaki ünlü oyuncu, 170 binden fazla beğeni alan paylaşımlarına şu notu düştü:
Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, on dört mumdur. Anlamlı parçalarda bugün... Genelde makyaj yapmıyorum arkadaşlar. Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz? Teşekkürler...
Pınar Deniz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi dizilerde oynadı?
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