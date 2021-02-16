Pınar Deniz Instagram'dan sordu: Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz?

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"BENDEN NEDEN MAKYAJ VİDEOSU İSTİYORSUNUZ?"

27 yaşındaki ünlü oyuncu, 170 binden fazla beğeni alan paylaşımlarına şu notu düştü:

Bir mumdur, iki mumdur, üç mumdur, dört mumdur, on dört mumdur. Anlamlı parçalarda bugün... Genelde makyaj yapmıyorum arkadaşlar. Benden neden makyaj videosu istiyorsunuz? Teşekkürler...

Pınar Deniz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi dizilerde oynadı?