Airfryer ile çıtır çıtır patates kızartması nasıl yapılır? Videolu anlatım
Airfryer’da patates kızartması yapmak sandığınızdan çok daha basit. Her mevsim sofralarda yerini bulan, küçük büyük herkes tarafından oldukça sevilen patates kızartmasını, bu kez çıtır çıtır olacak şekilde sunuyoruz. İşte adım adım airfryer ile çıtır çıtır patates kızartması tarifi...
Gelişen teknoloji ile birlikte airfryerler mutfaklarımızda yavaş yavaş fırınların yerini almaya başladı. Airfryer’de çeşitli yemekleri yapabilmek mümkün. Bunlardan en çok tercih edileni ise patates kızartması. Peki o çıtır patatesleri Airfryer’de evde yapmaya ne dersiniz? Çıtır çıtır patates kızartması için tüm tüyolarımızı sizlerle paylaşıyoruz.
Airfryer çıtır çıtır patates kızartması tarifi malzemeleri
- 1 adet patates
- 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- Kırmızı toz biber