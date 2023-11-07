Airfryer ile çıtır çıtır patates kızartması nasıl yapılır? Videolu anlatım

Gelişen teknoloji ile birlikte airfryerler mutfaklarımızda yavaş yavaş fırınların yerini almaya başladı. Airfryer’de çeşitli yemekleri yapabilmek mümkün. Bunlardan en çok tercih edileni ise patates kızartması. Peki o çıtır patatesleri Airfryer’de evde yapmaya ne dersiniz? Çıtır çıtır patates kızartması için tüm tüyolarımızı sizlerle paylaşıyoruz.

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