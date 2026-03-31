Airfryer'da yapılabilecek 5 pratik kahvaltı

Klasik kahvaltılardan sıkılanlar ve vakti kısıtlı olanlar buraya! İşte airfryer'da yapılabileceğiniz 5 pratik kahvaltı tarifi...

Airfryer Omlet Muffinleri

Yumurtaları çırpıp içine peynir, biber ve sucuk ekleyin. Karışımı muffin kalıplarına dökün ve airfryer’da 12-15 dakika pişirin. Sıcak servis edin, taşınabilir kahvaltılar için harika.

Airfryer Çıtır Yumurtalı Ekmek

Ekmek dilimlerinin ortasını kesip içine yumurta kırın. Airfryer’da 7-8 dakika pişirin. Üzeri hafif çıtır, yumurta ise yumuşak kalır.

Sebzeli Krep Topları

Krep hamurunu hazırlayın ve içine rendelenmiş havuç, kabak ekleyin. Airfryer’da 8-10 dakika toplar şeklinde pişirin. Kahvaltıya renk ve vitamin katar.

Mini Airfryer Pizzalar

Hamur veya lavaşı küçük parçalara ayırın, üstüne domates sosu, peynir ve istediğiniz malzemeyi ekleyin. Airfryer’da 5-7 dakika pişirin. Çocuklar ve kahvaltıda pizza sevenler için ideal.

Airfryer Poğaça

Hamurun içine peynir veya zeytin koyun. Airfryer’da 12-15 dakika altın rengi olana kadar pişirin. Sıcakken tüketildiğinde en lezzetli halindedir.