Airfryer'da yapılabilecek 5 pratik kahvaltı
Sabahları zamanla yarışırken kahvaltı keyfinden ödün vermek zorunda değilsiniz. Airfryer, mutfakta en sadık yardımcınız olmaya aday. Peki, Airfryer'da kahvaltılık neler yapılabilir?
Klasik kahvaltılardan sıkılanlar ve vakti kısıtlı olanlar buraya! İşte airfryer'da yapılabileceğiniz 5 pratik kahvaltı tarifi...
Airfryer Omlet Muffinleri
Yumurtaları çırpıp içine peynir, biber ve sucuk ekleyin. Karışımı muffin kalıplarına dökün ve airfryer’da 12-15 dakika pişirin. Sıcak servis edin, taşınabilir kahvaltılar için harika.
Airfryer Çıtır Yumurtalı Ekmek
Ekmek dilimlerinin ortasını kesip içine yumurta kırın. Airfryer’da 7-8 dakika pişirin. Üzeri hafif çıtır, yumurta ise yumuşak kalır.
Sebzeli Krep Topları
Krep hamurunu hazırlayın ve içine rendelenmiş havuç, kabak ekleyin. Airfryer’da 8-10 dakika toplar şeklinde pişirin. Kahvaltıya renk ve vitamin katar.
Mini Airfryer Pizzalar
Hamur veya lavaşı küçük parçalara ayırın, üstüne domates sosu, peynir ve istediğiniz malzemeyi ekleyin. Airfryer’da 5-7 dakika pişirin. Çocuklar ve kahvaltıda pizza sevenler için ideal.
Airfryer Poğaça
Hamurun içine peynir veya zeytin koyun. Airfryer’da 12-15 dakika altın rengi olana kadar pişirin. Sıcakken tüketildiğinde en lezzetli halindedir.