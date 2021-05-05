Avokado kilo vermeye yardımcı olur mu ya da diyet yapanlar tüketebilir mi? Avokadonun merak edilen faydaları.

Avokado oldukça besleyicidir.

Bu meyve yüksek besin değeri ile ön plana çıkar, lezzetli tadı ve zengin besin değeri nedeniyle yemeklere eklenir. Bugünlerde avokado, sağlıklı yaşam bilincine sahip bireyler arasında inanılmaz derecede popüler bir yiyecek haline geldi. Genellikle süper gıda olarak da bilinir. Zaten sağlık üzerindeki faydaları göz önüne alındığında popülerliği pek şaşırtıcı değil. Meyvenin içindeki yeşil kısmı yenir, kabukları soyulur, tohumu ise isterseniz atılır isterseniz de bir saksıya ekilebilir. Avokado çok besleyicidir ve 20 farklı vitamin ve mineral içeren çok çeşitli besinleri barındırır. Avokado, kolesterol veya sodyum içermez ve doymuş yağ oranı düşüktür. Bu nedenle, bu maddelerin zararlı olduğuna inanan bazı uzmanlar tarafından avokado bolca tercih edilmektedir.

Muzdan daha çok potasyum içerir.

Potasyum, çoğu insanın yeterince alamadığı bir besindir. Bu besin, vücudunuzun hücrelerindeki elektriksel gradyanların korunmasına yardımcı olur. Önemli işlevlere hizmet eder. Avokado, potasyum bakımından oldukça yüksek bir meyvedir. Birçok çalışma, yeterli miktarda potasyum alımının kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliğini önlemek için önemli bir doğal koruyucu olduğunu göstermektedir.

Avokado, kalp sağlığına iyi gelen tekli doymamış yağ asitleri içerir.

Avokado, yüksek yağlı bir besindir. Aslında, içindeki kalorinin %77'si yağdan geliyor, bu da onu var olan en yağlı bitkisel gıdalardan biri yapıyor. Avokadodaki yağın çoğu oleik asittir ki bu da aynı zamanda zeytinyağının ana bileşeni olan ve bazı sağlık yararlarından sorumlu olduğuna inanılan tekli doymamış bir yağ asididir. Avokadodaki yağlar ayrıca ısı kaynaklı oksidasyona karşı oldukça dirençlidir, bu da avokado yağını yemek pişirmek için sağlıklı ve güvenli bir seçim haline getirmektedir.

Avokadolar lif kaynağıdır.

Lif, avokadonun zengin olduğu başka bir besin maddesidir. Kilo kaybına katkıda bulunabilen, kan şekeri artışlarını azaltan ve birçok hastalık riskinin daha düşük olmasıyla güçlü bir şekilde bağlantılı olan bir meyvedir.

Avokado, kolesterol ve trigliserid düzeylerini düşürebilir.

Kalp hastalığı, dünyadaki en yaygın ölüm nedenlerinden biri. Kolestrol ve trigliseridlerin riski arttırmayla bağlantılı olduğu bilinmektedir. İnsanlarda yapılan sekiz kontrollü çalışma, avokadonun bu risk faktörlerinden bazıları üzerindeki etkilerini incelemiştir.



Çalışmalar göre avokadonun;

Toplam kolesterol seviyelerini önemli ölçüde azalttığı

Kan trigliseridlerini %20'ye kadar azalttığı

LDL kolesterolü %22'ye kadar düşürdüğü

HDL (iyi) kolesterolü %11'e kadar arttırdığı, gözlemlenmiştir.



Avokado yiyen insanlar daha sağlıklı olur.

Bir çalışma, avokado yiyen insanların beslenme alışkanlıklarına ve sağlığına bakmış ve sonucunda avokado tüketicilerinin, bu meyveyi yemeyenlere göre çok daha sağlıklı olduğu sonucuna ulaşılmış. En büyük sebebi çok daha yüksek bir besin değeri alımına sahip olmalarıymış. Kalp hastalığı ve diyabet için önemli bir risk faktörü olan metabolik sendroma sahip olma olasılıkları ise yarı yarıya düşmüş. Düzenli olarak avokado yiyen insanların daha zayıf, daha düşük vücut kitle indeksine ve önemli ölçüde daha az göbek yağına sahip olduğu görülmüş. Ayrıca daha yüksek seviyelerde 'iyi' HDL kolesterol değerlerine sahip oldukları gözlemlenmiş.

İçerdiği yağ, bitkisel gıdaların emilimine fayda sağlayabilir.

Besinler söz konusu olduğunda, önemli olan tek şey alımınız değildir. Ayrıca bu besinleri kolayca sindirebilmeniz gerekir. Bazı besinler yağda çözünür, yani kullanılabilmeleri için yağ ile birleştirilmeleri gerekir. A, D, E ve K vitaminleri, karotenoidler gibi antioksidanlarla birlikte yağda çözünür. Bir çalışma, salataya avokado veya avokado yağı eklemenin antioksidan emilimini 2,6 ila 15 kat artırabileceğini göstermiş. Bu nedenle, avokado yalnızca oldukça besleyici olmakla kalmaz, aynı zamanda yediğiniz diğer bitkisel besinlerin besin değerini de önemli ölçüde artırabilir.

Avokado, gözlerinizi koruyabilecek güçlü antioksidanlar ile doludur.

Avokado sadece diğer gıdaların antioksidan emilimini artırmakla kalmaz, aynı zamanda antioksidan bakımından da yüksektir. Göz sağlığı için inanılmaz derecede önemli olan karotenoidler, lutein ve zeaksantini içerir. Bu nedenle, avokado yemek uzun vadede göz sağlığınıza fayda sağlamaktadır.

Avokado, kansere karşı yardımcı olabilir.

Avokadonun kanser tedavisinde ve kanseri önlenmesinde faydalı olabileceğine dair pek fazla kesin kanıt yok. Gene de test tüpü çalışmaları, insan lenfositlerinde kemoterapinin yan etkilerini azaltmaya yardımcı olabileceğini düşündürmekte. Avokado özütünün ayrıca bir laboratuarda prostat kanseri hücrelerinin büyümesini engellediği ortaya çıkmış.

Avokado, kilo vermenize yardımcı olabilir.

Avokadonun kilo vermeye yardımcı bir gıda olduğuna dair bazı kanıtlar var. Bir çalışmada, yemekte avokado tüketen insanların, bu meyveyi tüketmeyenlere kıyasla daha fazla doymuş ve daha az yemek yeme isteği duymuş oldukları sonucu ortaya çıkmış. Bu uzun vadede geçerliyse, diyetinize avokado eklemek doğal olarak daha az kalori almanıza yardımcı olabilir ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına bağlı kalmanızı kolaylaştırabilir. Avokado ayrıca lif bakımından yüksektir ve karbonhidrat oranı çok düşüktür. Bu iki özellik, sağlıklı, gerçek gıda temelli bir diyet bağlamında kilo vermeyi teşvik etmeye yardımcı olan şeylerdir.

Hem lezzetli hem de diyete dahil edilmesi kolay.

Avokado sadece sağlıklı değil, aynı zamanda inanılmaz derecede lezzetlidir ve pek çok yemek ile uyumludur. Salatalara ve çeşitli tariflere ekleyebilir, tatlı yapabilir veya bir kaşıkla alıp sade dahi yiyebilirsiniz. Kremsi, zengin, yağlı bir dokuya sahip ve diğer malzemelerle birlikte iyi uyum sağlar.

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