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Anne sütlü avokado

Minik bebeğinize anne sütlü püre!

 - kişilik   -
Malzemeler:
1/2 adet olgun avokado
3-4 kaşık anne sütü (ya da badem sütü)

Hazırlanışı:
Avokadoyu çatalla ezip anne sütü ile karıştırın.

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