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Anne sütlü meyve püresi

Anne kuzusuna anne sütlü püre...

 - kişilik   -
Malzemeler:
1/2 adet muz
1/2 adet elma
3-4 kaşık anne sütü

Hazırlanışı:
Elmayı az su ile haşlayın ya da buharda pişirin. Bütün malzemeyi birlikte püre haline getirin.

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