Arabalı kurabiye

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- kişilik -

Tereyağı, şeker ve vanilyayı karıştırın. Üzerine yumurtaları ilave edin. Un, tarçın, limon rendesini de karışıma ekleyin. Malzemeyi 30 dakika buzdolabında dinlendirin. Ardından hamuru un serpilmiş tezgah üzerinde açın ve araba kalıbı ile parçalar kesip, ortalarına uzun kürdan koyun. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında pişirin. Oda sıcaklığında soğumaya bırakın.



Süslemesi

Satın aldığınız renkli şeker hamurlarını merdane yardımıyla açın ve araba kalıbı ile kesip, bir miktar bal kullanarak kurabiyelerin üzerine yapıştırın.