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Avokado ve şeftali püresi

Minik malzemeli minik püresi!

 - kişilik   -
Malzemeler:
1/2 adet olgun avokado
1/2 adet olgun şeftali

Hazırlanışı:
Yarım avokado ile yarım şeftaliyi birlikte püre haline getirin.

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