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Avokadolu püre

Avokadolu püre tarifi

 - kişilik   -
Malzemeler
¼ adet olgun avokado
1 adet küçük havuç
1 adet minik sarımsak
1 kahve kaşığı keçi peyniri
ui2-3 yaprak nane

Hazırlanışı
Havucu haşlayın. Bütün malzemeyi püre haline getirin.

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