Ayıcık kurabiye

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6 kişilik

Malzemeler

250 gr yumuşatılmış tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

4.5 su bardağı un

Yarım kahve fincanı nişasta

2 yumurta

1 tatlı kaşığı zencefil

Yarım çay kaşığı tuz



Hazırlanışı:

Büyük bir kasede kurabiye hamurunun kuru malzemelerini karıştırın. içine çırpılmış yumurta ve yumuşak tereyağını ekleyin ve pürüzsüz bir hamur elde edene kadar iyice yoğurun. Streç folyoya sarıp buzdolabında 1 saat dinlendirin. Fırını 160 dereceye ayarlayın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Hamurdan parçalar koparıp yuvarlayarak ayıcık şekli oluşturun gözlerine ve göbeğine birer damla çikolata yerleştirip önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 20 dakika pembeleşene kadar pişirin.





* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

