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Ayvalı püre

15. aydan itibaren

 - kişilik   -
Malzemeler
1-2 dilim ayva
1/2 adet muz
1 çay kaşığı Antep fıstığı içi

Hazırlanışı
Ayvayı ve muzu buharda haşlayın. Antep fıstığı içi ekleyip püre haline getirin.

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