menu

close

menu

close

menu

close

Barbunya püresi

 - kişilik   -
Malzemeler:
1 çay bardağı taze barbunya
1 adet domates
1 adet havuç
Taze sarımsak
Zeytinyağı

Hazırlanışı:
Tüm malzemeyi bir tencereye koyun, biraz suyla haşlayın. Robotta püre haline getirin.

En çok okunanlar

Son Eklenenler