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Bebe bisküvili meyve püresi

Meyve püresi!

 - kişilik   -
MALZEMELER
• 1 adet yerli muz
• 1/2 adet buharda pişmiş Ankara armudu
• 1/2 adet buharda pişmiş Amasya elması
• 1-2 adet bebe bisküvisi
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeyi iyice ezin.

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