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Besleyici püre

Besleyici bir püre tarifi

Malzelemeler
½ adet muz
1 adet küçük boy beyaz incir
1 kahve kaşığı keçi peyniri
2-3 adet organik bebe bisküvisi
½ adet taze ceviz

Hazırlanışı
Bütün malzemeyi karıştırıp püre haline getirin.

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