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Bezelyeli çorba

 - kişilik   -
Malzemeler:
1 kahve fincanı bezelye
1 küçük havuç
1 dal brokoli
1 kaşık haşlanmış, didiklenmiş tavuk eti
Zeytinyağı

Hazırlanışı:
Tüm malzemeyi birlikte haşlayıp robottan geçirin.

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