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Bezelyeli Enginar

Enginarlı püre!

 - kişilik   -
MALZEMELER:
• 1 adet küçük enginar
• 1 kaşık bezelye
• 1 parça taze sarımsak
• Zeytinyağı
HAZIRLANIŞI:
Enginarı, bezelyeyi ve sarımsağı buharda pişirin. Zeytinyağı ile karıştırıp püre haline getirin.

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