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Bezelyeli patates püresi

 - kişilik   -
Malzemeler:
1 adet patates
1 kahve fincanı bezelye
1 kaşık beyaz peynir
Biraz tereyağı

Hazırlanışı:
Patates ve bezelyeleri haşlayın, püre haline getirin, peynir ve tereyağı ile karıştırın.

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