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Bezelyeli ve tane mısırlı gökkuşağı makarnası

 - kişilik   -
Makarnayı kaynar suyun içinde 10 dakika haşlayıp süzün. Zeytinyağı, önceden haşlanmış bezelye ve tane mısır ile tatlandırıp servis yapın.

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