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Biberli patates

 - kişilik   -
Malzemeler
1 adet küçük patates
½ adet çarliston biber
½ adet tatlı kırmızıbiber
1 kahve kaşığı keçi peyniri

Hazırlanışı
Sebzeleri buharda pişirin. Bütün malzemeyi birlikte püre haline getirin.

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