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Bisküvili püre

Bisküvili püre tarifi

 - kişilik   -
Malzemeler
¼ adet avokado
½ adet armut
2-3 adet organik bebe bisküvisi

Hazırlanışı
Armudu az su ile pişirip diğer malzemelerle birlikte püre haline getirin.

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