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Brokoli ve karnabahar

 - kişilik   -
Gerekli Malzemeler
•1 parça brokoli
•1 parça karnabahar
•Zeytinyağı
•Limon

Hazırlanışı
Brokoli ve karnabaharı buharda pişirin. Çatalın tersiyle ezin. Zeytinyağı ve limonla tatlandırın.

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