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Brokolili balık

 - kişilik   -
Malzemeler
2-3 dal brokoli
1 adet küçük havuç
1 kaşık pişmiş-ayıklanmış levrek
Zeytinyağı

Hazırlanışı:
Brokoli ve havucu ayrı ayrı haşlayın. Bütün malzemeyi püre haline getirin.

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