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Brokolili patates

Bebeğiniz için...

 - kişilik   -
Malzeme
1 adet patates
1 parça brokoli
1 tatlı kaşığı rendelenmiş keçi kaşarı
Zeytinyağı

Hazırlanışı
Sebzeleri buharda pişirin, hepsini karıştırıp çatalla ezerek püre haline getirin. 

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