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Brokolili ve yoğurtlu sebze

Pratik ve bol vitaminli bir tarif...

 - kişilik   -
Yeşil mercimeği iyice haşlayıp süzün. Sebzeleri buharda haşlayın. Yeşil mercimek, yoğurt ve zeytinyağı ile tatlandırıp bebeğinize hemen servis yapın.

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