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Bulgurlu karışık püre

 - kişilik   -
Malzemeler:
2 kaşık ince bulgur
1 adet domates
1 küçük havuç
1 küçük parça piliç biftek
Zeytinyağı

Hazırlanışı:
Bütün malzemeyi bir tencereye koyun, bir miktar suyla haşlayın ve püre haline getirin.

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