menu

close

menu

close

menu

close

Cevizli püre

Cevizli püre tarifi

 - kişilik   -
Malzemeler
1 adet taze ceviz
½ adet muz
1 parça kavun

Hazırlanışı
Bütün malzemeyi blender’dan geçirin.

En çok okunanlar

Son Eklenenler