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Dereotlu kabak püresi

 - kişilik   -
Malzemeler:
1 küçük kabak
1 küçük domates
1-2 sap dereotu
Zeytinyağı

Hazırlanışı:
Malzemeleri az su ile haşlayıp robottan geçirin.

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