Bebeğiniz için...

Malzemeler

6-7 adet fazla büyük olmayan domates

50 gr kadar dana kıyma

1 adet soğan

1 kahve fincanı bulgur

Maydanoz

1 tatlı kaşığı salça

Zeytinyağı



Hazırlanışı

Domateslerin üst kısmını kesip kapak olarak kenara ayırın. İçlerini, doldurmak için oyun. Soğanları, maydanozu ve domateslerin içlerinden çıkan parçaları ince ince doğrayın. Salça hariç tüm malzemeyi karıştırın, domateslerin içlerine doldurun, kapaklarını kapatıp bir tencereye yerleştirin. Salçayı domateslerin üzerine çıkmayacak kadar sıcak su ile karıştırın, dolmaların üzerine gezdirin. Kapağı kapalı şekilde bulgurlar pişene kadar pişirin.

