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Domates suyu

 - kişilik   -
Malzemeler
1 adet tatlı domates
1 adet çarliston biber
1 dal nane

Hazırlanışı
Bütün malzemeyi katı meyve sıkacağında sıkın.

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