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Domatesli havuç

 - kişilik   -
Malzemeler:
1 adet domates
1 küçük havuç
1/2 adet taze sarımsak
Zeytinyağı

Hazırlanışı:
Tüm malzemeyi birlikte haşlayın, püre haline getirin.

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