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Dutlu vişne püre

 - kişilik   -
Malzemeler:
1 adet muz
3-4 adet siyah dut
7-8 adet vişne

Hazırlanışı:
Vişnelerin çekirdeklerini çıkarın, diğer meyvelerle püre haline getirin.

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