Elma şekeri

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- kişilik -

Elmaları yıkayıp kurulayın. Şekeri ve suyu ocakta 150 dereceye gelinceye kadar kaynatın. (150 dereceye ulaşan şekerli suyun rengi beyazdan kızıla dönüşür, yani karamela kıvamı almaya başlar). 150 dereceye gelen şekerli suya glikoz ve margarin ilave ederek bir dakika daha kaynatın. Ocaktan alın ve margarin dağılıp hafif ılıyana kadar iyice karıştırın. Yarım çay kaşığı toz boyayı yarım yemek kaşığı suyla karıştırdıktan sonra, karamelaya kırmızı renk alana kadar damla damla ekleyin, karıştırıp ocaktan alın. Elmaları çöp şişlere takarak hazırlamış olduğunuz karamelaya batırın ve donduktan sonra servis yapın.