Elmo kurabiye

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

40 adet kişilik 30 dakika

Malzemeler

220 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

110 gr. pudra şekeri

1 yumurta

1 yemek kaşığı süt

400 gr. un

Yarım tatlı kaşığı toz zencefil

1 yemek kaşığı tarçın



Hazırlanışı:

Tereyağı ve pudra şekerini krema kıvamına gelene kadar yoğurun. Yumurta ve sütü ilave ederek bir süre daha çırpın. Bir kaba zencefil, tarçın ve unu eleyin. Hazırladığınız tereyağlı karışımla birleştirip yumuşak bir kıvama gelene kadar yoğurun. Hazırladığınız hamuru bir merdane yardımıyla açın. Yuvarlak kalıpla parçalar kesin.

Süslemesi:

Kurabiyeler soğuduktan sonra kırmızı şeker hamurundan aynı kalıpla kestiğiniz parçayı bir miktar bal ile kurabiyeye yapıştırın. Kırmızı hamurdan burun, beyaz hamurdan gözlerini yapın. Ağız için siyah renkte gıda boyası kullanın.