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Enerji veren püre

Enerji veren püre tarifi

 - kişilik   -
Malzemeler
¼ adet avokado
½ adet muz
½ adet siyah incir

Hazırlanışı
Bütün meyveleri soyup püre yapın.

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