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Enginar çorbası

 - kişilik   -
Malzemeler:
1 adet temizlenmiş enginar
1 kaşık yasemin pirinci
Birkaç damla limon
Zeytinyağı
Tavuk suyu

Hazırlanışı:
üm malzemeyi tencereye koyun, pişirin, robottan geçirin.

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