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Erikli püre

Erikli püre tarifi

 - kişilik   -
Malzemeler
1 adet olgun siyah erik
1-2 adet organik bebe bisküvisi
1 çay kaşığı beyaz peynir

Hazırlanışı
Bütün malzemeyi püre haline getirin.

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