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Etli fasulye

 - kişilik   -
Malzemeler:
8-9 adet çalı fasulyesi
1 küçük soğan
1 küçük domates
1 kaşık haşlanmış didiklenmiş et
Zeytinyağı

Hazırlanışı:
Tüm malzemeyi bir arada az suyla pişirin, robottan geçirin.

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