Etli kış türlüsü

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- kişilik -

Gerekli Malzemeler

•1 adet patates

• 1 küçük kereviz

• 1 adet havuç

• 1 küçük soğan

• 100 gr. dana kuşbaşı

• Az limon

• Zeytinyağı



Hazırlanışı

Soğanı doğrayın, biraz zeytinyağı ve su ile bir tencereye koyun, kısık ateşte soğanları biraz öldürün, eti ekleyin, biraz kavurduktan sonra yeteri kadar su ekleyerek pişirin.

Kerevizi limonlu suda bekletin. Sebzeleri küçük küçük doğrayın. Pişen etleri sebzelerle karıştırın ve üzerine biraz sıcak su ekleyerek, pişene kadar pişirin.