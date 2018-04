Etli sebze çorbası

Bebeğiniz için etli sebze çorbası...

MALZEMELER

• 1 adet küçük kabak

• 1 adet küçük havuç

• 1 adet küçük soğan

• Dereotu, maydanoz, nane

• 1 kaşık haşlanmış, didiklenmiş dana eti

• 1 kaşık un

• Tereyağı

• Et suyu

HAZIRLANIŞI

Sebzeleri küçük küçük doğrayıp et ve et suyu ile pişirin, blender’dan geçirin. Otları ince ince kıyın. Tereyağını eritip unu sararana kadar çevirin. Blender’dan geçirdiğiniz diğer malzemeleri yavaşça ekleyin, bir taşım daha kaynatın.