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Etli sebze püresi

Bebeğinize et yedirme yöntemi!

 - kişilik   -
Malzemeler:
1 adet orta boy havuç
1 adet yaz pırasası
1 tatlı kaşığı haşlanmış didiklenmiş kırmızı et

Hazırlanışı:
Havuçla pırasayı haşlayın. Bütün malzemeyi birlikte püre haline getirin.

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