Etli semizotu

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

- kişilik -

Malzemeler:

1 tutam ayıklanmış semizotu

1 küçük havuç

1 kaşık kuşbaşı et

Zeytinyağı



Hazırlanışı:

Et ve havucu ayrı ayrı haşlayın. Haşlanan et ve havucu semizotu ve zeytinyağı ile bir tencereye alın, semizotu suyunu salıp çekene kadar pişirin. Püre haline getirin.