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Ev ekmeği

Ev ekmeği için pratik bir tarif

Malzemeler
3 bardak ekmeklik un
1 paket kuru maya
1 tatlı kaşığı şeker
Tuz
½ bardak zeytinyağı
2 bardak ılık su

Hazırlanışı
Bütün malzemeyi derin bir kapta  karıştırın ve yoğurun. Katı olmayan bir hamur elde edin. Üzerini örtüp soğuk olmayan bir yerde 1-2 saat mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamur iki katına çıkacaktır. Hafifçe tekrar yoğurup uygun bir kalıba ya da tepsiye alın. Bir saat kadar daha bekletin. Önceden 170 dereceye ısıtılmış fırına koyun ve altın gibi kızarana kadar pişirin.

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