Ev ekmeği için pratik bir tarif

Malzemeler

3 bardak ekmeklik un

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

Tuz

½ bardak zeytinyağı

2 bardak ılık su



Hazırlanışı

Bütün malzemeyi derin bir kapta karıştırın ve yoğurun. Katı olmayan bir hamur elde edin. Üzerini örtüp soğuk olmayan bir yerde 1-2 saat mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamur iki katına çıkacaktır. Hafifçe tekrar yoğurup uygun bir kalıba ya da tepsiye alın. Bir saat kadar daha bekletin. Önceden 170 dereceye ısıtılmış fırına koyun ve altın gibi kızarana kadar pişirin.



