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Fesleğenli meyve püresi

 - kişilik   -
Malzemeler:
1 küçük salkım çekirdeksiz üzüm
1 küçük şeftali
1 adet kayısı
1-2 adet bebe bisküvisi
1-2 yaprak fesleğen

Hazırlanışı:
Meyvelerin çekirdeklerini çıkarın. Tüm malzemeyi robottan geçirin.

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