menu

close

menu

close

menu

close

Fırında şeftali

Fırında şeftali tarifi

 - kişilik   -
Malzemeler
1 adet olgun şeftali
1-2 top dondurma

Hazırlanışı
Şeftaliyi dörde bölüp fırınlayın. Yaşı uygun çocuklarınız için dondurma ile servis yapın.

En çok okunanlar

Son Eklenenler