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Havuçlu biberli patates

 - kişilik   -
Malzemeler:
1 adet patates
1 adet havuç
1 adet çarliston biber

Hazırlanışı:
Sebzeleri birlikte haşlayın ve püre haline getirin.

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