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Havuçlu enginar püresi

 - kişilik   -
Malzemeler:
1 adet enginar
Taze sarımsak
1/2 tatlı kırmızı biber
1-2 sap dereotu
Zeytinyağı

Hazırlanışı:
Malzemeyi buharda pişirin. Zeytinyağı ile karıştırıp püre haline getirin.

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