menu

close

menu

close

menu

close

Havuçlu karnıbahar püresi

 - kişilik   -
Gerekli malzemeler
2-3 parça karnabahar
1 adet havuç
1 çorba kaşığı labne peyniri
Zeytinyağı

Hazırlanışı
Karnabahar ve havucu haşlayın. Haşlanan sebzeleri labne ve zeytinyağı ile püre haline getirin.

En çok okunanlar

Son Eklenenler