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Havuçlu tavuk püre

Lezzetli ve vitaminli!

 - kişilik   -
Malzemeler:
1 piliç baget, haşlanmış
1 adet havuç, haşlanmış
Tatlandırmak için muhtelif ot
Taze sarımsak

Hazırlanışı:
Tüm malzemeyi robottan geçirip püre haline getirin.

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