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Havuçlu tavuk püresi

Sağlıklı, vitamin ve besin kaynağı!

 - kişilik   -
MALZEMELER
• 1 adet haşlanmış piliç baget
• 1 adet haşlanmış havuç
• Tatlandırmak için yeşillik
• Taze sarımsak
HAZIRLANIŞI
Tüm malzemeyi robottan geçirip püre haline getirin.

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